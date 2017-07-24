"التعاون الإسلامي" تدعو إسرائيل إلى التراجع عن قراراتها بشأن الأقصى

دعا الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين 24 يوليو/تموز، إسرائيل للحفاظ على الوضع القائم في القدس، واحترام المعاهدات والقرارات الدولية، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل حول المسجد الأقصى، واعتبرها الفلسطينيون تقييدا لحرية العبادة.

© AFP 2017/ ASHRAF SHAZLY الرئيس الفلسطيني: ليس من حق إسرائيل تركيب بوابات إلكترونية بالمسجد الأقصى

القاهرة — سبوتنيك. وقال الأمين العام المساعد في المؤتمر الطارئ للجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في جدة

"ندعو إسرائيل إلى وقف الاستفزازات في القدس والتراجع عن قرارتها بشأن المسجد الأقصى، كما نحذر من أن تحوّل إسرائيل الصراع إلى صراع ديني، مما سيكون له عواقب خطيرة".

في سياق متصل، قال مسؤول أمريكي إن مبعوث الرئيس، دونالد ترامب، سيزور إسرائيل اليوم الاثنين، في محاولة لنزع فتيل الأزمة المستمرة منذ أكثر من أسبوع في المسجد الأقصى.