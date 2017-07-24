"التعاون الإسلامي" تدعو إسرائيل إلى التراجع عن قراراتها بشأن الأقصى

"التعاون الإسلامي" تدعو إسرائيل إلى وقف الاستفزازات في القدس والتراجع عن قراراتها بشأن المسجد الأقصى