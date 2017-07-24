القطريون بإمكانهم الطيران للسعودية مباشرة في هذه الحالة

وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة للحجاج من المواطنين القطريين والمقيمين في قطر ممن لديهم تصاريح حج من وزارة الحج والعمرة، ومن الجهة المعنية بشؤون الحج في قطر وتم تسجيلهم في المسار الإلكتروني للحج، سيكون بإمكانهم القدوم جوا مباشرة من الدوحة، وعلى أي ناقل جوي غير الخطوط القطرية، تختاره الحكومة القطرية وتوافق عليه الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، وأن يكون قدومهم ومغادرتهم من خلال مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة فقط خلال موسم الحج لهذا العام 1438 هجري.
وجددت الهيئة "حرصها على تنفيذ توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في خدمة ورعاية الحجاج والمعتمرين والزوار، وبذل أقصى الجهود لتذليل كل السبل لهم ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة".
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