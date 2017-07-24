مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية شمال مدينة البيرة

اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على حاجز "بيت إيل" شمال مدينة البيرة في الضفة الغربية.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" نقلاً عن شهود عيان، بأن القوات الإسرائيلية أطلقت وابلاً من الأعيرة المطاطية، والقنابل المسيلة للدموع، وقنابل الصوت تجاه الشبان الفلسطينيين.

© AP Photo/ Mahmoud Illean يوم غضب ونفير عام في فلسطين نصرة للقدس والأقصى

وأشار إلى أن "المواجهات حدثت عقب انطلاق مسيرة غاضبة من جامعة بير زيت في الضفة الغربية تجاه الحاجز الإسرائيلي"، لافتاً إلى أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

وأضاف، "الشبان توجهوا للحاجز بعد مهرجان تأبين شاب قتل برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة القدس، الجمعة الماضية".

وتشهد مدينة القدس ومدن وقرى الضفة الغربية مواجهات عنيفة مع القوات الإسرائيلية، بسبب الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، خاصة بعد تركيب البوابات الإلكترونية على أبواب المسجد الأقصى.