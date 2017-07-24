إسرائيل توفد مسؤولا أمنيا للأردن لحل أزمة حارس سفارتها

قالت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية، إن مسؤول أمني رفيع المستوى سافر اليوم الإثنين، 24 يوليو/تموز، إلى الأردن من أجل مواصلة المفاوضات تفادياً لحدوث أزمة دبلوماسية بين البلدين، عقب قيام حارس أمن بالسفارة الإسرائيلية في عمان بقتل أردنيين اثنين، مساء الأحد.

© AFP 2017/ KHALIL MAZRAAWI الأمن الأردني يتعرف على هوية ومهنة القتيل في مبنى البعثة الإسرائيلية

ونقلت الصحيفة ، عن مصدر رفيع في الخارجية الإسرائيلية، أن مسؤول أمني إسرائيلي سيصل العاصمة الأردنية خلال ساعات النهار، وسيجتمع بالمسؤولين الأردنيين للتباحث في السبل لتجاوز أزمة حارس الأمن بالسفارة الإسرائيلية بعمان.

وكشفت "هآرتس" النقاب عن وجود اتصالات مباشرة بين إسرائيل والأردن عبر الأجهزة الأمنية بغرض احتواء الأزمة وعدم تفاقمها، بعدما قالت مصادر حكومية ودبلوماسية أردنية، في وقت سابق، الاثنين، إن عمّان ترفض مغادرة الحارس الإسرائيلي الذي أطلق النار وقتل أردنيَيْن اثنين، إلا بعد التحقيق معه حول ملابسات حادثة إطلاق النار.

وقتل الأردنيان، ليلة الاثنين، في حادث إطلاق نار داخل مجمع للسفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان، وأسفر عن إصابة إسرائيلي بجروح.

وكانت بيان صادر عن أجهزة الأمن العام الأردنية، قد أشار إلى "وقوع إطلاق نار داخل مبنى سكني مستخدم من قبل السفارة الإسرائيلية وفي نطاق مجمعها"، وأضاف أن التحقيقات الأولية غير النهائية أشارت إلى أن المواطنين الأردنيين دخلا إلى المبنى السكني قبل الحادثة بحكم عملهما بمهنة النجارة".