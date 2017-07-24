الجيش السوري يتقدم في ريف الرقة

وأشار مصدر عسكري ميداني لمراسل "سبوتنيك" إلى أن قوات الجيش السوري سيطرت على عشرات الكيلومترات في منطقة السبخة جنوب شرقي الرقة، إضافة إلى حقل نفطي في المنطقة.
وأضاف أن الجيش السوري بهذا التقدم وصل إلى مقربة كيلومترات قليلة من نهر الفرات، ومسافة مماثلة من الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور.
وبحسب المصدر، فإن الجيش قام بالاستيلاء على أسلحة وذخائر وعربات تابعة لـ"داعش"، خلال الاشتباكات في منطقة بئر السبخاوي جنوب شرق الرقة.
وجاء تقدم قوات الجيش السوري هذا، بعد سلسلة معارك ضد تنظيم "داعش" وضربات جوية مكثفة شنها الطيران الروسي — السوري على مواقع "داعش".
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