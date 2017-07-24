قوات إسرائيلية تتخطى السياج التقني في جنوب لبنان

أفاد الإعلام الحربي، أن قوة مشاة إسرائيلية مؤلفة من 12 جندياً، تخطت السياج التقني في منطقة خلة الغميقة شرقي عيترون في جنوب لبنان، وأجرت عملية تفتيش في المنطقة.

يأتي ذلك، بعد ساعات من تصريح لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، والتي قالت إن الجيش الإسرائيلي سيبدأ، الشهر المقبل، ببناء سياج جديد، في مقطعين على الحدود اللبنانية، بدلا من السياج الحالي، وسيشمل ذلك إنشاء جدار أمام البلدات الإسرائيلية في منطقتين بين "المطلة" و"مسغاف عام"، في القسم الجنوبي من الحدود، وبين "حنيتا" و"رأس الناقورة"، في القسم الغربي.