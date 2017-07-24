العاهل السعودي ينيب ولي العهد بإدارة البلاد خلال غيابه عن المملكة

أعلن الديوان الملكي، أن العاهل السعودي الملك، سلمان بن عبدالعزيز، واعتباراً من اليوم الاثنين 24 يوليو/تموز، أناب ولي العهد، محمد بن سلمان، في إدارة شؤون البلاد.

© AFP 2017/ Tomohiro Ohsumi تفاصيل جديدة حول عطلة العاهل السعودي بمدينة طنجة

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الديوان الملكي إن خادم الحرمين الشريفين سيتوجه اليوم إلى خارج المملكة في إجازة خاصة، مؤكدة أن الملك سلمان أصدر أمرا ملكيا ينيب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة.

وجاء الأمر الملكي الذي صدر اليوم على النحو التالي.

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 313

التاريخ: 1 / 11 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السادسة والستين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

ونظراً لعزمنا ـ بمشيئة الله ـ على السفر خارج المملكة هذا اليوم الاثنين الأول من شهر ذي القعدة عام 1438هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق 24 من شهر يوليه عام 2017م، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة.

والله ولي التوفيق.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

​#أمر_ملكي: #خادم_الحرمين_الشريفين ينيب سمو #ولي_العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة.#واس

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