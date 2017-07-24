العاهل السعودي ينيب ولي العهد بإدارة البلاد خلال غيابه عن المملكة

وجاء الأمر الملكي الذي صدر اليوم على النحو التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: أ / 313
التاريخ: 1 / 11 / 1438هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السادسة والستين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
ونظراً لعزمنا ـ بمشيئة الله ـ على السفر خارج المملكة هذا اليوم الاثنين الأول من شهر ذي القعدة عام 1438هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق 24 من شهر يوليه عام 2017م، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة.
والله ولي التوفيق.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
#الديوان_الملكي: خادم الحرمين الشريفين سيتوجه اليوم إلى خارج المملكة في إجازة خاصة.https://t.co/QSDG0AOqHA#واس pic.twitter.com/USkkSH3ZjF— واس (@spagov) July 24, 2017
#أمر_ملكي: #خادم_الحرمين_الشريفين ينيب سمو #ولي_العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة.#واس
— واس (@spagov) July 24, 2017
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