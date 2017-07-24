الأهالي ينفون تحديد موقع أبنائهم الجنود المخطوفين لدى "داعش"

نفى أهالي العسكريين المخطوفين، كل ما أشيع من معلومات عن تحديد موقع الجنود المخطوفين.

© REUTERS/ HASSAN ABDALLAH الأجهزة الأمنية اللبنانية تحدد مكان العسكريين المخطوفين لدى "داعش"

وأعلن موقع "الجديد"، نقلاً عن أهالي العسكريين المخطوفين، نفي كل ما أشيع من معلومات عن تحديد موقع الجنود المخطوفين، مؤكدين أنّ أيّ خبر غير صادر عن قيادة الجيش أو المديرية العامة للأمن العام لا صحة له.

وكان أحد المواقع الإلكترونية قد ذكر أنّ الأجهزة الأمنية حدّدت مكان وجود المخطوفين لدى تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيراً إلى أنّه قريب من أمكنة انتشار وحدات المقاومة.