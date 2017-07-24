مباحثات لإقامة منطقة جديدة لتخفيف التصعيد في سوريا

أعلن رئيس إدارة العمليات في هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي، اليوم الإثنين، أن المشاورات حول إقامة منطقة تخفيف تصعيد أخرى في محافظة إدلب السورية مستمرة.

© Photo/ Ministry of Defence of the Russian Federation الأركان الروسية: الجيش السوري حرر 55 بلدة في محافظة حلب من داعش منذ 1 يونيو

موسكو — سبوتنيك. وقال رودسكوي للصحفيين، اليوم الإثنين: "خلال الجولة الخامسة من المفاوضات بصيغة اللقاءات الدولية حول سوريا في أستانا، تم الاتفاق على حدود مناطق تخفيف التصعيد شمال مدينة حمص، وفي الغوطة الشرقية، وتستمر المشاورات حول منطقة أخرى في محافظة إدلب، وعقب انتهائها، ستستمر المشاورات بصيغة أستانا".