توقيف فلسطيني طعن إسرائيليا قرب تل أبيب

وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فقد أصيب رجل يبلغ من العمر 32 عاماً بجراح متوسطة إلى حد كبير صباح اليوم الاثنين من طعنة بالقرب من محطة الحافلات المركزية في بيتاه تيكفا.

ووأضافت الصحيفة أنه تم نقل المصاب إلى مركز رابين الطبي متأثرا بجروحه في الجزء العلوي من الجسم، حيث أصيب موظف وزارة الزراعة بجراح في عنقه.

وقالت الصحيفة إنه قد تم القبض على المهاجم، وهو فلسطيني يبلغ من العمر 21 عاما من بلدة عررة كان يقيم بصورة غير مشروعة في إسرائيل، واقتيد إلى الشرطة.