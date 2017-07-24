بعد أن كلفه بإدارة شؤون السعودية...بن سلمان يقبل قدم والده خلال وداعه (فيديو)

أثار فيديو لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو يقبل قدم والده الملك سلمان بن عبد العزيز، أثناء وداعه اليوم الإثنين، اهتمام نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر الأمير الشاب وهو يودع والده الملك سلمان في قصر السلام بجدة، وأثناء سلامه عليه انحنى وقبل قدمه.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية، غادر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جدة بعد ظهر اليوم متوجهاً إلى خارج المملكة في إجازة خاصة.

وفي السياق، أعلن الديوان الملكي أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اعتباراً من اليوم الإثنين 24 يوليو/ تموز، أناب ولي العهد محمد بن سلمان في إدارة شؤون البلاد.

وقال الديوان الملكي إن خادم الحرمين الشريفين سيتوجه اليوم إلى خارج المملكة في إجازة خاصة، مؤكدا أن الملك سلمان أصدر أمرا ملكيا ينيب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة.