ثاني عملية اغتيال تطال فتاة من أشهر جميلات العراق

وجدت مقدمة البرامج الجميلة، الملقبة بلوليتا، مقتولة في شقتها بطريقة بشعة في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الإثنين 24 تموز/ يوليو، وهذه هي ثاني عملية اغتيال تطال العنصر النسوي بعد ساعات من قتل دكتورة أسنان.

وأدان المرصد العراقي للحريات الصحفية جريمة القتل التي أودت بحياة الإعلامية "لوليتا" التي عملت مقدمة برامج ومنها "برنامج ياسر مان" على شاشة السومرية الفضائية.

وطالب المرصد في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، مساء اليوم، السلطات العراقية بالكشف عن تفاصيل الجريمة "المروعة" التي أدت إلى مقتل الإعلامية، في شقتها ببغداد حيث وجدت وعليها آثار طعنات عدة بالسكاكين.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الإثنين، قتلت طبيبة تدعى "شذى فالح السامرائي" طعناً بالسكاكين، على يد مسلحين مجهولين، في منزلها بحي الإسكان في بغداد قرب مستشفى الطفل.