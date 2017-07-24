الشرطة الإسرائيلية تقترح بديلا تكنولوجيا لأجهزة الكشف عن المعادن أمام الأقصى

وحسب الصحيفة الإسرائيلية أدى الحادث الذي وقع في السفارة الإسرائيلية في الأردن مساء أمس إلى مقاطعة مجلس الوزراء عدة مرات، وفي النهاية لم يكن هناك تصويت على اقتراح الشرطة. وستجتمع الحكومة مرة أخرى مساء اليوم الإثنين وقد يكون هناك تصويت على الخطة البديلة وإزالة أجهزة الكشف عن المعادن.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إنه خلال اجتماع مجلس الوزراء قدم ممثلو جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت"، معلومات استخبارية تشير إلى زيادة كبيرة في التحذيرات من الهجمات الإرهابية في ظل تزايد التوتر بالقدس.
وأضاف أن الجمع بين البديل الذي قدمته الشرطة وتحذيرات "شين بيت" تسبب في أن عدة وزراء أعادوا النظر وفكروا في دعم إزالة أجهزة الكشف عن المعادن. وقال المسؤول الكبير "إن الوزراء يدركون أن هناك بديلاً يمكن أن يمنع الاحتكاك".
والتقى المبعوث الأمريكي جيسون جرينبلات والسفير الأمريكي لدى إسرائيل دافيد فريدمان مساء اليوم مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مكتبه بالقدس لبحث الأزمة في القدس والسفارة في الأردن.
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