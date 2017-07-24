روسيا تعرض التوسط لحل أزمة قطر

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، استعداد بلاده لبذل جهود الوساطة لحل الأزمة المترتبة حول قطر، في حال ورود طلب بذلك.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف في لقاء مع قناة رووداو الكردية: "نحن ندعم جهود الوساطة التي يبذلها أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح. إذا رأت كل الأطراف فإن روسيا يمكن أن تقوم بشيء مفيد أيضا في إطار هذه الجهود، فنحن مستعدون للتجاوب مع هكذا طلب".

وأفاد لافروف، أن بلاده على اتصال بكافة أطراف الأزمة عمليا، وأضاف: "نحن مهتمون بأن يتم تجاوز هذه الأزمة على أساس أخذ القلق المتبادل بعين الاعتبار، والبحث عن الحلول التي تناسب كافة المشاركين بهذه العملية".

وأشار الوزير، إلى أن موسكو ترى الجهود التي تبذلها الدول الأخرى المهتمة بتطبيع الوضع في منطقة الخليج، بما في ذلك الولايات المتحدة، وقال: "كما أفهم، فرنسا وبريطانيا أيضا كانتا مستعدتين للمساعدة. نحن سندعم كل ما يؤدي إلى عدم السماح بنشوب وضع تصبح فيه هذه المنطقة المهمة من العالم، منطقة أزمة مزمنة".