بوادر أزمة دبلوماسية بين الأردن وإسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تعقيبه على حادثة السفارة الإسرائيلية في عمّان، "تحدثت الليلة الماضية مرتين مع السفيرة الإسرائيلية لدى الأردن عينات شلاين، ومع رجل الأمن، كان انطباعي بأنها تدير الأمور بشكل جيد ووعدت رجل الأمن بأننا سنعيده إلى البلاد ولنا تجربة في ذلك".

© REUTERS/ RONEN ZVULUN الشرطة الإسرائيلية تقترح بديلا تكنولوجيا لأجهزة الكشف عن المعادن أمام الأقصى

القدس — سبوتنيك. وأكد ديوان رئاسة الوزراء على موقف إسرائيل الرافض للتحقيق مع ضابط الأمن الذي قتل أردنيين بزعم محاولة أحدهما طعنه، وطالب الأردن بالسماح له بمغادرة عمان والعودة إلى إسرائيل.

وفيما تطالب السلطات الأردنية بالتحقيق مع رجل الأمن الإسرائيلي، ردت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، أنه وبحسب وثيقة فيينا يحظى رجل الأمن "الإسرائيلي" بحصانة من التحقيق والاعتقال.

وأكد نتنياهو أن اتصالات على أعلى المستويات تجري مع مسؤولين في الاْردن بهدف إنهاء الأزمة والحؤول دون تفاقمها، ومن المقرر أن ينعقد المجلس الأمني المصغر للشؤون السياسية والأمنية الليلة لمناقشة أبعاد وتداعيات الأزمة مع الأردن والأزمة المتفاقمة حول نصب البوابات الإلكترونية على مداخل المسجد الأقصى.

وعاد إلى إسرائيل، مساء اليوم الإثنين، المبعوث الأمني الإسرائيلي الذي أوفده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأردنية عمّان، بعد أن أجرى تحقيقا حول مجريات حادث إطلاق نار راح ضحيته قتيلين أردنيين وإصابة اثنين آخرين بينهما إسرائيلي في المجمع السكني للسفارة الإسرائيلية في حي الرابية بعمّان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المبعوث الأمني "اجتمع فور وصوله بنتنياهو وأطلعه على نتائج تحقيقه واتصالاته في عمّان"، دون توضيح النتائج التي تم التوصل إليها.

ووصل إلى إسرائيل المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات، واستهل زيارته التي تستمر لعدة أيام بلقاء تشاوري مع نتنياهو لبحث أزمة السفارة الإسرائيلية في الأردن، والأوضاع الأمنية في القدس والأراضي الفلسطينية.