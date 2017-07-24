الأمن الأردني: التحقيق في أحداث السفارة الإسرائيلية يتم بما يحقق العدالة الجنائية

ما زلت مديرية الأمن العام في الأردن تواصل التحقيقات في حادث إطلاق النار الذي وقع أمس بمجمع السفارة الإسرائيلية، وراح ضحيته قتيلين أردنيين ومصابين أحدهما إسرائيلي.

عمان — سبوتنيك. وجاء في بيان الأمن العام، الذي وصل "سبوتنيك"، نسخة منه، أن المديرية "تواصل التحقيقات في حادثة إطلاق النار المتعلق بالسفارة الإسرائيلية التي وقعت بعد عصر أمس بالتنسيق مع الجهات القضائية"، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية وبكافة نواحيها ووفق القوانين الأردنية سارية المفعول والمعايير والاتفاقيات والقوانين الدولية وبما يحقق العدالة الجنائية.