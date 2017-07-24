خبراء روس يصلون القاهرة لمتابعة تنفيذ إجراءات تعزيز أمن الطيران

أكد مصدر في وزارة الطيران المدني المصري، أن وفدا من الخبراء الروس في مجال أمن الطيران من المقرر أن يصل مساء اليوم إلى القاهرة لمواصلة العمل على تأمين الرحلات الجوية، بدعوة من سلطات الطيران المصرية.

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القاهرة — سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك" اليوم الإثنين: "يصل مساء اليوم وفد الخبراء الروس في إطار استمرار عمل لجان متابعة تنفيذ الإجراءات المعمول بها بالمطارات المصرية لتأمين الرحلات، وبدعوة من سلطات الطيران المدني المصري".

وأوضح المصدر، أن "مهمة الوفد سوف تستمر لمدة ثلاثة أيام تبدأ من الثلاثاء، وسوف تشمل مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة حيث من المقرر أن تستقبل رحلات شركات الطيران الروسية أيرفلوت من وإلى موسكو".

وتابع قائلا: "وسوف يتم التعرف على الإجراءات الأمنية المتبعة من تفتيش الركاب كذلك الإجراءات المتبعة في تفتيش الحقائب والبضائع والعاملين في هذه المنطقة وإجراءات الدخول إلى مهبط الطائرات وكاميرات المراقبة المختلفة".

وذكر المصدر، أنه تم الانتهاء منذ أيام من "تركيب أجهزة البصمة البيومترية المتعلقة بالعاملين في مبنى الركاب رقم 2 وكذلك الدخول إلى مهبط الطائرات ومكان تواجد الحقائب والبضائع".

وأعرب المصدر عن التزام الجانب المصري بتنفيذ التزاماته وفق المعايير الدولية، واستعداد الجانب المصري لاستقبال الرحلات من كافة دول العالم.

وقال المصدر: "نتبع المعايير الدولية في إجراءات تأمين المطارات وعلى استعداد لاستقبال الرحلات من مختلف دول العالم ونأمل في أن تعود الحركة الطبيعية للطيران مع موسكو في أقرب وقت".

وكانت حركة الطيران قد توقفت بين مصر وروسيا منذ نهاية عام 2015، بعد تحطم الطائرة الروسية "إيرباص-321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" فوق منطقة شمال سيناء المصرية، بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، جراء انفجار قنبلة على متنها.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في عدد من الدول بينها روسيا) مسؤوليته عن هذا العمل الإرهابي، الذي راح ضحيته 224 شخصاً كانوا على متن الطائرة من الركاب وطاقم الطائرة.

وتقوم منذ ذلك الحين مصر بالعمل على رفع مستويات الأمن في المطارات وخصوصاً، شرم الشيخ والغردقة والقاهرة، فيما تستمر المفاوضات بشكل مواز مع روسيا من أجل استئناف الرحلات الجوية التجارية والسياحية.