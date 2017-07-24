دبابة مصرية تحبط هجوما إرهابيا كبيرا (فيديو)

نشر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية فيديو يظهر محاولة لاستهداف كمين للجيش باستخدام سيارة دفع رباعي، تم إحباطها بواسطة دبابة كانت ضمن قوة الكمين، حيث أسرعت الدبابة وقامت بدهس السيارة التي كانت تقل مجموعة إرهابية مسلحة وكمية من المتفجرات.

© AP Photo/ Amr Nabil خبراء روس يصلون القاهرة لمتابعة تنفيذ إجراءات تعزيز أمن الطيران

وقال المتحدث العسكري في بيان نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك" إنه استمرارا لجهود قوات إنفاذ القانون لإحباط المخططات الإرهابية بمحافظة شمال سيناء فقد تمكنت إحدى الدوريات التابعة للقوات المسلحة من إحباط عملية إرهابية كبرى كانت تستهدف إحدى كمائن القوات المسلحة جنوب مدينة العريش والتي كان سينتج عنها خسائر جسيمة في الأرواح قد تصل إلى "استشهاد" ما يقرب من (50-60) فرداً من المدنيين والعسكريين".

وأضاف، "حاولت إحدى عربات الدفع الرباعي المفخخة اقتحام حواجز الكمين لاستهدافه إلا إنها فوجئت بتمركز إحدى الدبابات أمام الكمين بمسافة حوالي 200 متر مما أجبر سائق العربة المفخخة على استيقاف عربته أمام الدبابة مباشرة بهدف تفجير الدبابة وإحداث أكبر خسائر في صفوف العسكريين وكذا المدنيين المتواجدين بجوار وأمام الكمين".

وتابع، "استدعى انتباه سائق الدبابة تواجد 4 عناصر تكفيرية بالسيارة مسلحين بالبنادق الآلية والرشاشات ويستعدون لمغادرتها لاستهداف عناصر الكمين في ظل تواجد العشرات من المدنيين. الأمر الذي لم يكن في مقدور سائق الدبابة إلا تلبية نداء واجبه المقدس، فقام بالإسراع باعتراض السيارة والتصدي لها والاصطدام بها بدافع وطني وبشرف العسكرية المصرية الراسخة في وجدان كل جندي مصري وذلك بهدف تلقي الموجة التفجيرية في جسم الدبابة بما يجنب المدنيين وكذا أقرانه العسكريين أي إصابات، إلا أن السيارة انفجرت عقب عملية التصدي لها وكان الانفجار كبيرا مما يشير إلى إنها كانت تحمل حوالي 100 كغ من المواد المتفجرة شديدة الانفجار".

وأكد المتحدث العسكري أنه نتج عن الانفجار مقتل 7 من أهالي سيناء (ثلاثة رجال وسيدتين وطفلين) تصادف تواجدهم بالمنطقة أمام الكمين أثناء وقوع الانفجار.