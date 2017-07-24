الملك عبد الله الثاني يبحث مع رئيس وزراء إسرائيل الأزمة في المسجد الأقصى

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، على ضرورة إيجاد حل فوري وإزالة أسباب الأزمة المستمرة في الأقصى، بما يضمن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل اندلاعها، وفتح المسجد الأقصى بشكل كامل.

أفادت وكالة "بترا" أنه جرى، مساء اليوم الإثنين، اتصال هاتفي بين الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحث الطرفان الأزمة في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، إذ أكد ملك الأردن، خلال الاتصال، على ضرورة إزالة ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الطرف الإسرائيلي منذ اندلاع الأزمة الأخيرة، وأهمية الاتفاق على الإجراءات لمنع تكرار مثل هذا التصعيد مستقبلا، وبما يضمن احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف.

وتشهد مدينة القدس توترا شديدا منذ ما يقرب من عشرة أيام، في أعقاب مقتل ثلاثة فلسطينيين واثنين من عناصر الشرطة الإسرائيلية باشتباك مسلح وقع داخل باحات المسجد الأقصى.

وازدادت حدة التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي باشتباكات في القدس وفي أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، خاصة بعد قرار الحكومة الإسرائيلية تركيب بوابات أمنية لكشف المعادن على مداخل المسجد الأقصى.