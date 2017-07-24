قائد الشرطة العراقية يكشف لـ"سبوتنيك" نسبة تطهير الموصل من مخلفات "داعش"

كشف قائد الشرطة الاتحادية العراقية، الفريق رائد شاكر جودت، اليوم الإثنين 24 يوليو/ تموز، عن نسبة إنجاز عمليات تطهير المناطق المحررة من سيطرة "داعش" الإرهابي في الساحل الأيمن للموصل، مركز نينوى، شمال بغداد.

وقال جودت، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، إن فرق الجهد الهندسي العسكري، أنجزت تطهير حتى الآن 60% من المناطق المحررة في الساحل الأيمن للموصل مركز محافظة نينوى، من مخلفات وعناصر "داعش" الإرهابي.

© AP Photo/ Khalid Mohammed المالكي: العراق يصر على تواجد روسيا لديه سياسيا وعسكريا

وكشف المكتب الإعلامي للشرطة الاتحادية، في بيان تلقت مراسلتنا نسخة منه، مساء اليوم، عن آخر ما تمت إزالته من مخلفات "داعش" من المناطق المحررة ومنها المدينة القديمة في الجانب الغربي من الموصل التي أعلن تحريرها بالكامل في العاشر من الشهر الجاري.

وذكر البيان، أن قيادة قوات الشرطة الاتحادية بكافة تشكيلاتها، تستمر، بتفتيش المناطق المحررة وتنظيفها من العناصر الإرهابية ومخلفاتهم وكانت النتائج هذا اليوم هي:

العثور على عبوتين ناسفتين، وجثة عنصر إرهابي، و29 قنبلة لطائرات مسيرة، تعود للتنظيم الإرهابي.

كما عثرت القوات على مركزين إعلاميين لتنظيم "داعش"، ومضافتين له، ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة، و11 سلاحا نوع بازوكا، وصاروخين نوع (SPG9)، وسلاح آخر "لم يكشف عنه إعلام الشرطة"، وجهازين للاتصال.

وألقت القوات الأمنية، القبض على ستة عناصر من تنظيم "داعش" كانوا مختبئين في المناطق المحررة.

وفتشت القوات 312 منزلا، وفجرت ست عبوات ناسفة، وفككت حزامين ناسفين، وبازوكا مفخخة، لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الإثنين 10 يوليو/ تموز، بيان النصر وتحرير الموصل بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي بمعركة انطلقت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

وقال العبادي، في كلمة له عبر التلفزيون العراقي، إن النصر في الموصل تم بتخطيط وإنجاز وتنفيذ عراقي، ومن حق العراقيين الافتخار بهذا الإنجاز.