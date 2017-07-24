فتح تحقيق في عملية قتل طبيبة وإعلامية في بغداد

أعلن المتحدث الرسمي باسم عمليات بغداد، العميد سعد معن، عن فتح تحقيق في عملية قتل طبيبة أسنان طعنا بالسكين داخل منزلها صباح اليوم الإثنين 24 يوليو/ تموز، في العاصمة، منوها إلى أن اغتيال الإعلامية "لوليتا" ما زال قيد التأكد.

© AFP 2017/ AHMAD AL-RUBAYE ثاني عملية اغتيال تطال فتاة من أشهر جميلات العراق

وقال معن، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق نسخة منه مساء اليوم، إن شرطة بغداد تشكل فريق عمل للتحقيق في حادثة مقتل طبيبة الأسنان، شذى فالح، التي تعرضت لأربع طعنات بالسكين داخل عيادتها في منزلها بحي الزهور غربي العاصمة.

ونوه معن إلى أن شرطة بغداد لم يؤشر لديها حتى الآن أي بلاغ بشأن مقتل مقدمة البرامج، لقاء سعد "لوليتا"، وجاري التأكد من الموضوع.

يذكر أن المرصد العراقي للحريات الصحفية في العراق، أدان في بيان له اليوم، جريمة القتل التي أودت بحياة الإعلامية "لوليتا" التي عملت مقدمة برامج منها "برنامج ياسر مان" على شاشة "السومرية" الفضائية.

وطالب المرصد في بيان، تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق نسخة منه مساء اليوم، السلطات العراقية بالكشف عن تفاصيل الجريمة "المروعة" التي أدت إلى مقتل الإعلامية، في شقتها ببغداد حيث وجدت وعليها آثار عدة طعنات بالسكاكين.