بالفيديو.. شاهد موكب الملك سلمان فور وصوله طنجة

أظهرت مقاطع فيديو مصورة موكب الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز فور وصوله مدينة طنجة المغربية لقضاء إجازته الخاصة بمنتجع "كاب سبارطيل"، أحد أبرز المناطق السياحية بالمدينة.

ونشر موقع (360) المغربي مقطع مصور للسيارات التي كانت في استقبال الملك سلمان.

وبحسب ما نشره الموقع، فإن طائرة الملك سلمان الخاصة وصلت إلى مطار طنجة ابن بطوطة الدولي، وكان في استقباله رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني وعدد من الوزراء والمسؤولين المغاربة والسعوديين.





وقال الموقع إنه بعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية بالمطار، انتقل الملك السعودي والوفد المرافق له إلى مقر إقامته الشاطئية بمنطقة الجبيلة غرب المدينة.





ونشر الموقع مقطع مصور لموكب الملك السعودي الذي يختار طنجة للعام الثالث على التوالي ليقضي فيها إجازته الخاصة السنوية.