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02:22 25 يوليو/ تموز 2017
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    مواجهات عنيفة بين الحوثيين وأنصار عبدربه منصور باليمن

    © Sputnik. Mohammed Huwais
    العالم العربي
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    تصاعدت حدة المواجهات بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة من قوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي جماعة "انصار الله" (الحوثيين) في محيط معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي في مفرق المخا بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

    طائرة مساعدات روسية
    © Sputnik. Mikhail Voskresenskiy
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    وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك " إن مواجهات عنيفة دارت شمال وغرب معسكر خالد بالتزامن مع غارات لطيران التحالف، تخللها قصف متبادل بالمدفعية، أسفر عن قتلى وجرحى.

    وأشار المصدر، إلى أن مواجهات أخرى شهدها محيط مزرعة سابحة على طريق تعز الحديدة، فيما أعطب الحوثيون 3 آليات للجيش اليمني وسقط طواقمها بين قتيل وجريح بكمين شرق مديرية موزع، أعقبه قصف جوي لطيران التحالف على المنطقة حيث استهدفها بـ 4 غارات أحداها على سيارة في منطقة العريس.

    وأغار طيران التحالف على شمال مديرية المخا ومنطقة الهاملي في مديرية موزع بـ 17 غارة، ونفذ 3 غارات على منطقة العريش في منطقة البرح بمديرية مقبنة.

    وعلى صعيد متصل، قُتل 4 مدنيين بسقوط قذيفة مدفعية أطلقتها قوات الرئيس هادي على منطقة الرمة شرق منطقة يختل في مديرية المخاـ وفقاً للمصدر.

    إلى ذلك، أفاد المصدر بإحباط الحوثيين والقوات الموالية لهم هجوما لقوات الجيش اليمني شرق منطقة كهبوب في مديرية المضاربة بمحافظة لحج جنوب اليمن.

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    في السياق، نفذ طيران التحالف 17 غارة على مديريات ميدي وحرض وعبس في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

    وتعرضت محافظة صعدة الحدودية مع السعودية إلى 6 غارات استهدفت منطقة بركان في مديرية رازح، ومديرية شدا، فيما أصيب يمني بإطلاق حرس الحدود السعودي نيران رشاشاتهم الثقيلة على مديرية رازح على الشريط الحدودي.

    على صعيد المواجهات على الحدود اليمنية السعودية، قال المصدر إن الحوثيين هاجموا موقع الشبكة قبالة منفذ الخضراء بنجران وأعطبوا آلية عسكرية سعودية بين موقعي صلة والطلعة.

    كما قصفت مدفعية المسلحين الحوثيين في نجران تجمعات عسكرية سعودية شرق سلاطح وفي مواقع عباسة والضبعة والهجلة وعاكفة.

    وتعرض موقع القنبور العسكري السعودي في جيزان، ومنفذ علب بعسير لقصف مدفعي حوثي.

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    الكلمات الدلالية:
    التدخل العسكري في اليمن, أخبار اليمن, الحرب على اليمن, مواجهات اليمن, جماعة أنصار الله الحوثي, عبدربه منصور هادي, العالم العربي, اليمن
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