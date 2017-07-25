تسجيل
03:53 25 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود

    8 معلومات عن منتجع الملك سلمان الخاص بالمغرب

    © AP Photo/ Saudi Press Agency
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 62610

    وصل الملك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية إلى مقر إقامته بمنتجع "كاب سبارطيل".

    واختار الملك سلمان هذا المنتجع تجديدا ليكون هو وجهته لقضاء إجارته الخاصة السنوية للعام الثالث على التوالي.

    أحد شواطئ كاب سبارتيل مدينة طنجة المغرب
    facebook/t3rfcom
    أحد شواطئ كاب سبارتيل مدينة طنجة المغرب

    ويتميز هذا المنتجع بمناظر طبيعية خلابة إذ يعد واحدا من الذي يعد واحدا من أبرز المناطق السياحية في مدينة طنجة المغربية، لكن هناك ما لا يعرف الكثير عن المنتجع الساحر، وفي هذا التقرير بعض المعلومات عنه:- 

    1- المنتجع عبارة عن قمة صخرية جبلية على الساحل المغربي ارتفاعها 315 مترا.

    2- يضم مساحات شاطئية وغابوية، بالإضافة إلى توفرها على مشاريع سياحية عديدة.

    3- كانت تسمى في الماضى كاب أمبلسيوس (Cap ampelusius)

    4- يطلق عليه "عروس الشمال" نظرا لروعة طبيعتها الجغرافية.

    5- يوجد به فروع لأشهر الفنادق العالمية.

    6- يوجد بها منارة رأس سبارطيل التي بنيت بأمر من السلطان محمد الرابع بن عبد الرحمان وبدأ تشغيلها في 15 أكتوبر 1864 وإنارتها مرئية على بعد 30 ميل بحري.

    منتج كاب سبارتيل السياحي بالمغرب
    facebook/t3rfcom
    منتج كاب سبارتيل السياحي بالمغرب

    7- على ساحل رأس سبارطيل توجد جزيرة مغمورة بالمياه، يعتقد البعض أنّها الجزيرة الأسطورية أطلانطس.

    8- يوجد بها مغارة هرقل الأسطورية والتي تعد أكبر مغارات إفريقيا، وتم اكتشافها عام 1906، وتوجد فيها سراديب تمتد إلى مسافة 30 متراً في باطن الأرض.

    مغارة هرقل الأسطورية بمنتج راس سبراتيل
    facebook/t3rfcom
    مغارة هرقل الأسطورية بمنتج راس سبراتيل

    وقال موقع  "طنجة24" المحلي أن مدينة طنجة تشهد منذ أسابيع، حالة من الترقب لاستقبال العاهل السعودي، حيث تم حجز 800 غرفة نوم، في عدد من الفنادق، إضافة إلى شقق وفيلات، أيضا، ومئات السيارات الفارهة.

    ويتوقع أن يمضي العاهل السعودي والوفد المرافق له نحو شهر في المدينة، تبعا للمدة المحددة لمختلف الحجوزات.    


    انظر أيضا:

    بالفيديو.. شاهد موكب الملك سلمان فور وصوله طنجة
    بعد أن كلفه بإدارة شؤون السعودية...بن سلمان يقبل قدم والده خلال وداعه (فيديو)
    باحثة بريطانية: المعارضة السعودية لن تهدأ إلى الأبد...وهذا طريق بن سلمان للنجاة
    رسالة من بن نايف للملك سلمان حول "مؤامرة" بن زايد
    كاتب إسباني يحلل شخصية الأمير محمد بن سلمان
    الكلمات الدلالية:
    إجازة الملك سلمان الخاصة, أخبار الملك سلمان, الملك سلمان في المغرب, زيارة الملك سلمان, الملك سلمان, طنجة, السعودية, المغرب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    بطولة أوروبا لـالرغبي للنساء - فريقي بيلاروسيا وجورجيا
    ثوران النساء...بطولة رغبي في موسكو
    روسيا تنقذ الشرق الأوسط من نار الولايات المتحدة
    روسيا تنقذ الشرق الأوسط من "نار" الولايات المتحدة
    إم إس-21 جيل جديد من الطائرات
    "إم إس-21" جيل جديد من الطائرات

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك