تفاصيل لقاء محمد بن زايد بقائد القيادة المركزية الأمريكية

ناقش محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأميركية عددا من القضايا المشتركة بين البلدين خلال استقباله للأخير بقصر الشاطئ في أبو ظبي.

وبحسب ما نشرته وكالة "وام" الإمارتية فإن بن زايد وفوتيل بحثا العلاقات الثنائية بين الإمارات وأمريكا وسبل تنميتها وتطويرها.وأشارت الوكالة الرسمي إلى أنه تم خلال اللقاء جرى خلال اللقاء استعراض التنسيق والتعاون بين البلدين في عدد من المجالات العسكرية والدفاعية اضافة الى الجهود المشتركة في محاربة التطرف والإرهاب وأهمية تعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويحفظ امن واستقرار المنطقة.