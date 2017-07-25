حقيقة عودة المواقع القطرية المحجوبة في السعودية

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية أخبارا تتحدث عن عودة موقعي "الجزيرة نت" و"بي إن سبورت" بعد شهر من حجبهما.

© AFP 2017/ FAYEZ NURELDINE أول دولة عربية تمنع اشتراكات قنوات "بي إن سبورت" القطرية

ووفقا لما أكدته قناة الإخبارية السعودية فإن الجهات المختصة أعادت وأرجع سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، سبب رفع الحجب عن بعض المواقع القطرية، إلى خلل فني، وليس لقرار برفع الحجب عنهما.

وبحسب ما نقلته قناة الإخبارية السعودية فإن الجهات المختصة بالمملكة، أعادت حجب موقعي "الجزيرة نت" و"بي إن سبورت" التابعين للسلطات القطرية.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر منذ شهر تقريبا، وتلى هذا القرار بعض الإجراءات من بينها حجب المواقع القطرية داخل السعودية وهو نفس القرار الذي اتخذته الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مع قطر.