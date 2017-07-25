مقترح كويتي باعتبار حزب الله "تنظيم إرهابي"

وبحسب المقترح الذي تقدم به النائب وليد الطبطبائي، فإن المقترح يقضي بعقوبة الحبس "مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة" لكل من ينتمي إلى الحزب أو يساهم فيه بأي طريقة كانت، و"مدة لا تقل عن خمس سنوات" لكل من يروج له أيا كانت الوسيلة.

يأتي هذا المقترح بعد احتجاج الكويت رسميا لدى لبنان بشأن حزب الله واتهامه بتدريب 21 شخصا دينوا الشهر الماضي بتشكيل "خلية إرهابية" في الكويت، والمعروفة باسم "خلية العبادلي".

وكانت محكمة التمييز الكويتية حكمت بالسجن المؤبد على العقل المدبر للخلية بتهمة "التخابر" مع إيران و"حزب الله" ، وسجن عشرين متهما آخرين بين خمس و15 سنة.

والمتهمون 25 كويتيا وإيراني واحد كان فارا عند النطق بالحكم، وكذلك متهمان آخران. وتمت تبرئة متهمين اثنين.

وتقول الكويت إن المتهمين تلقوا تدريبات على يد الحرس الثوري الإيراني، الأمر الذي تنفيه إيران.