الأمير محمد بن نايف يمارس حياته الطبيعية بمقر إقامته (صورة)

تداول مستخدمو موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة لولي عهد المملكة العربية السعودية السابق، الأمير محمد بن نايف آل سعود، قالوا إنها تظهر جانباً من حياته اليومية الطبيعية داخل مقر إقامته.

وظهر بن نايف في صحة جيدة، يرتدي ملابسه المنزلية ويجلس على أريكة ممسكاً بزجاجة مياه، وفيما يبدو أنه كان يتحدث أو يستمع لشخص يجلس بالقرب منه.

صوره حديته للاسد #محمد_بن_نايف حفظه الله

احفظوها حفظ ماتصلح كتابه pic.twitter.com/bhzgPWvT0h — ضاوي محمد ابن منيس (@PrinceSadiuzi3) July 25, 2017

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في سياق متصل، أطلق نشطاء سعوديون حملة للدفاع عن بن نايف، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامات أثارتها تقارير صحفية غربية عن تعاطيه للعقاقير المخدرة.

وشارك عدد كبير من النشطاء السعوديين في حملة على موقع "تويتر"، الذي يجمع ملايين السعوديين، تحت شعار "إلاّ الإساءة لمحمد بن نايف"، وأشاد المشاركون فيها بدور الرجل في مكافحة الإرهاب في بلاده، ونشروا صورا له، وشهادات رسمية عنه، كما عبروا عن مشاعر المحبة والتقدير له.