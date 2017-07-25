الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن قرار كاميرات أبواب الأقصى

تراجعت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء 25 يوليو/تموز، عن قرارها بتركيب كاميرات إلكترونية على أبواب المسجد الأقصى عوضاً عن البوابات الإلكترونية التي أثارت غضبا فلسطينيا.

© REUTERS/ AMMAR AWAD رسميا...إسرائيل تقرر إزالة البوابات الإلكترونية عند مداخل الأقصى

نقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن إذاعة الجيش الإسرائيلي قولها إن التراجع عن الخطة جاء "استرضاء للأوقاف"، حسبما أكدت مصادر حكومية إسرائيلية.

يشار إلى أن المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية قد قرر اليوم عقب اجتماع مطول استمر لساعات، إزالة البوابات الإلكترونية على مداخل المسجد الأقصى.

وبحسب البيان الصادر عن المجلس، فإنه كان قد تقرر استبدال البوابات بإجراءات أمنية تكنولوجية متطورة وتركيب كاميرات ذكية، قبل أن تتراجع الحكومة عن قرارها الأخير.