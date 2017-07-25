تسجيل
09:57 25 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    مقاتل من جبهة النصرة في إدلب، شمال سوريا

    إدلب...وطريق الانخراط في عملية التسوية في سوريا

    © AP Photo/ Al-Nusra Front Twitter page
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 19 0 0

    اعتبر أحد القادة العسكريين من منطقة إدلب السورية، المقدم أحمد، أن معركة هيئة "تحرير الشام" ضد حركة "أحرار الشام" في إدلب، التي تمكنت فيها الهيئة من طرد الحركة من المنطقة، تهدف إلى إعداد الهيئة للانخراط في عملية التسوية الجارية في سوريا، مشيرا إلى إمكانية أن تفتح الهيئة جبهات قتال مع القوات السورية بهدف كسب رضا الحاضنة الشعبية التي خسرتها.

    سيرغي لافروف
    © REUTERS/ Yuri Gripas
    لافروف: إقامة منطقة تخفيف التصعيد في سوريا دليل على جدوى العمل المشترك لموسكو وواشنطن
    وقال المقدم أحمد في حديث لوكالة "سبوتنيك": الهيئة مارست الدمج بالقوة مع بقية الفصائل وهي بصدد تغيير اسمها بعد الدمج وتصبح هيئة "التحرير الشعبية "، وأن تنشئ إدارات وشرطة مدنية لكي تكون جاهزة للتسوية، من المتوقع أن تصدر هيئة "تحرير الشام" اليوم بيانا، بحيث تذوب مع بقية الفصائل، وتشكل هيئة التحرير الشعبية على أن تنخرط وتسلم الإدارات المدنية، وأن يذوب أنصار "القاعدة" مع الباقين، على حد قوله.

    وأضاف محدثنا أن "الاحتمال الثاني هو أن تبقى فارضة سيطرتها وتفتح جبهات قتال مع الجيش السوري بريف حماة وحلب لكي تعيد الحاضنة الشعبية التي خسرتها، وهناك العديد من القرى التي خرجت ضدها بمظاهرات، كما يوجد مدن منعوهم من دخولها كسراقب والأتارب".

    وأشار إلى أن تسليم الهيئة لمعبر باب الهوى إلى إدارة مدنية كان تجنبا لإغلاقه، إن سيطرت عليه بشكل مباشر، وقال "معبر باب الهوى بحسب الاتفاق ستستلمه إدارة مدنية غير تابعة لأي جهة، هذه الإدارة المدنية لكي لا يكون المعبر تحت سيطرة من يوصمون بالإرهاب، وبالتالي يتم إغلاقه، وهذا ما اضطرهم إلى تسليمه لإدارة مدنية".

    من جهته يرى الخبير بشؤون الجماعات السورية المسلحة، محمود الأفندي، أن انتصار الهيئة في معركتها ضد أحرار الشام كان بسبب رغبة أميركية بصبغ المنطقة بصبغة رايات القاعدة، تمهيدا لفتح معركة في إدلب السورية على غرار معركة الموصل في العراق.

    وقال الأفندي في حديث لـ"سبوتنيك": عندما اتجهت بعض الفصائل لمساعدة "أحرار الشام" بدون قرار من واشنطن، قام الطيران الأميركي بدرئهم عن مساعدة "أحرار الشام"، وهذا كله يعني أن الأميركيين كانوا ضد فكرة انتصار "أحرار الشام" في هذه المعركة، مما أدى

    إلى تراجع "أحرار الشام" بشكل نهائي عن إدلب التي أصبحت تحت السيطرة الكاملة لهيئة "تحرير الشام".

    مقاتل من جبهة النصرة في إدلب، شمال سوريا
    © AP Photo/ Al-Nusra Front Twitter page
    "جبهة النصرة" تطرد "أحرار الشام" من إدلب وتسيطر عليها بشكل كامل

    وأردف الأفندي "هذا يعني أن الأميركيين قرروا أن يصبغوا هذه المنطقة بالصبغة السوداء لتحويلها إلى موصل ثانية، وهي نفس التجربة التي قاموا بها في الموصل ووجدوا أنها ناجحة، فقرروا نفس القرار، وهذا يعني نهاية عدد كبير من المدنيين، والوضع هنا أخطر من

    الموصل لأنه يوجد عدد كبير من الفصائل الصغيرة في هذه المنطقة، وذلك سيؤدي لاشتعالها أكثر من الموصل التي كانت تحت سيطرة تنظيم واحد".

    يذكر أن مدينة إدلب السورية شهدت في الأيام الماضية اشتباكات بين هيئة "تحرير الشام" وحركة "أحرار الشام"، أكبر تجمعين مسلحين في المنطقة، أدت إلى اتفاق يفضي بخروج حركة "أحرار الشام" من المنطقة

    باتجاه سهل الغاب، وكذلك تسليمها معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا الذي كانت تسيطر عليه إلى ادارة مدنية.

    انظر أيضا:

    رفض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إرسال خبراء إلى إدلب للتحقيق
    9 قتلى و22 جريحا بانفجار سيارة مفخخة في بلدة الدانا بريف إدلب
    انتحاري يستهدف المسؤول الشرعي لـ"تحرير الشام" عبد الله المحيسني في إدلب
    الكلمات الدلالية:
    هجوم إدلب, جبهة النصرة, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    بطولة أوروبا لـالرغبي للنساء - فريقي بيلاروسيا وجورجيا
    ثوران النساء...بطولة رغبي في موسكو
    روسيا تنقذ الشرق الأوسط من نار الولايات المتحدة
    روسيا تنقذ الشرق الأوسط من "نار" الولايات المتحدة
    إم إس-21 جيل جديد من الطائرات
    "إم إس-21" جيل جديد من الطائرات

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك