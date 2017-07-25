أمير سعودي: هناك "عصابة" تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب الشعب

وقال بن طلال إنه سمع كثيرا في السابق، عما يواجهه المواطنون من فساد بعض المسؤولين والموظفين في القطاع الحكومي والخاص، الذين يستغلون مناصبهم ووظائفهم لمصالحهم الشخصية.
وأضاف "لكني أنا شخصيا لم أتعرض لتلك الحالات، قبل أن أواجه في الأشهر الأخيرة واقعة فساد من مسؤول بإحدى الجهات.
لقد سمعت الكثير من المرات في السابق عن ما يواجهه بعض الأخوة المواطنين من فساد بعض المسؤولين والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص باستغلال: pic.twitter.com/IvdTgBaKt1— خالد بن طلال (@Khalid_BinTalal) July 25, 2017
وأشار إلى أن هذا المسؤول "كانت تعاونه عصابة، وشعرت وقتها فقط بما يشعر به المواطن، من ظلم وقهر من بعض هؤلاء الذين يستغلون مناصبهم لتحقيق مصالح خاصة على حساب المواطن".
وأكد الأمير السعودي بأنه قدم المسؤول والعصابة التي تعاونه إلى جهات التحقيق، بعدما واجههم بالمستندات والوثائق التي تثبت فسادهم.
وفي نهاية تصريحاته، دعا الأمير خالد الجهات المسؤولة ووسائل الإعلام كافة بدعم "هيئة مكافحة الفساد" لمواجهة ما أسماه "السرطان الخبيث" في المجتمع السعودي.
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