نقاط التفتيش الروسية السورية تبدأ عملها في الغوطة

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء 25 يوليو/تموز، عن أن نقاط تفتيش مشتركة بين الشرطة العسكرية الروسية والجيش السوري بدأت عملها في الغوطة الشرقية.

© AP Photo/ Save the Children الجيش السوري يعلن وقف الأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية

وأشارت RT إلى أن العسكريين الروس والسوريين بدأوا في محاولة لضبط الأمن والاستقرار في إحدى مناطق تخفيف التصعيد المعلنة في المنطقة.

وستعمل نقطة التفتيش المشتركة على تفتيش وسائل النقل، التي تعبر تلك النقطة، ويفصحون أوراق سائقيها وركابها، والبحث عن الأسلحة والذخائر.

ويتكون الطاقم من 4 عسكريين يعملون بالتناوب، في محاولة لتحجيم نشاط مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في تلك المنطقة.

وكان الفريق أول سيرغي رودسكوي، رئيس مديرية العمليات العامة في هيئة الأركان الروسية، قد أعلن أن مفاوضات أجريت في مصر بين ممثلي وزارة الدفاع الروسية والمعارضة السورية المعتدلة، أسفرت عن توقيع اتفاق يتعلق بنظام إدارة منطقة تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية.

وقال المسؤول الروسي إن الاتفاق المبرم يقضي بإنشاء نقطتي تفتيش و4 نقاط مراقبة للشرطة العسكرية الروسية في المنطقة.