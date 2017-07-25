وزير النقل السوري: تراجع كبير في الأسطول الجوي السوري خلال الأزمة

صرح وزير النقل السوري علي حمود أن إجمالي الأضرار التي لحقت بقطاع النقل الجوي منذ بداية الحرب السورية بلغت 1055 مليون دولار، كما تراجع عدد الطائرات التي تملكها سوريا من 11 طائرة إلى طائرة واحدة خلال عام 2016.

دمشق-سبوتنيك. وقال حمود في مقابلة مع "سبوتنيك" إن "مجموع الأضرار التي لحقت بقطاع النقل الجوي خلال ست سنوات من الحرب بلغ 1055 مليون دولار،

كما تراجع عدد الطائرات السورية من 11 طائرة قبل الحرب، إلى طائرة واحدة في عام 2016".

لا يشمل هذا الرقم الطائرات المملوكة لشركات الطيران الخاصة.

وأضاف الوزير "تم منع مؤسسة الطيران العربية السورية من التشغيل باتجاه أوروبا، وكذلك أوقفت شركات الطيران العالمية تشغيلها إلى سوريا،

إضافة إلى منع العبور في الأجواء السورية، ما فوت مبالغ كبيرة على خزينة الدولة".