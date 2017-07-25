صالة جديدة في مطار دمشق بمواصفات عالمية

أعلن وزير النقل السوري علي حمود أن الحكومة سوف تستعين بإحدى الشركات العالمية المختصة ببناء المطارات لإنشاء صالة جديدة في مطار دمشق.

دمشق-سبوتنيك. وقال حمود في مقابلة مع "سبوتنيك": إن الحكومة السورية طرحت خطة لإنشاء صالة جديدة في مطار دمشق، وسوف تستعين بإحدى الشركات العالمية المختصة بإنشاء المطارات وفق إحدى المواصفات العالمية كما تم في مطار حميميم الدولي باللاذقية.

وأشار الوزير إلى أن "المؤسسة العامة للطيران المدني تقوم بدراسة إمكانية توسيع المطار الزراعي الواقع بين محافظتي طرطوس وحمص"،

مضيفًا أن "مطار حلب الدولي تم تجهيزه لاستقبال وإرسال الطائرات ليكون جاهزا عند تحسن وتوفر الظروف الأمنية ليفتح بوابة عبور وحركة نقل إلى محافظة حلب وريفها".