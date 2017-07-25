مصر...مقتل 40 تكفيريا في شمال سيناء

قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، اليوم الثلاثاء 25 يوليو/تموز، إن قوات إنفاذ القانون في الجيش الثاني الميداني، قتلت 40 تكفيريا، وقبضت على 5 آخرين في إطار المرحلة الرابعة لعملية "حق الشهيد".

وتابع المتحث في بيان نشره على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"، قائلا "القوات فرضت حصارا محكما على البؤر الإرهابية بمدن العريش والشيخ زويد ورفح، ونفذت المداهمات الأرضية بالتعاون مع القوات الجوية على عدة محاور مختلفة لليوم السابع على التوالي، وكانت حصيلة النتائج اكتشاف وتدمير 20 عربة أنواع مختلفة، و4 دراجات نارية، و4 سيارات مفخخة قبل استهدافها للتمركزات الأمنية".

وأشار إلى أن القوات نجحت فى تدمير 52 وكرا تستخدمها العناصر التكفيرية للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية والمواد المتفجرة وأجهزة الاتصال.

ومضى قائلا "كما تم تدمير أكثر من 100عبوة ناسفة و8 ورش تستخدم فى تصنيعها ،وضبط كميات من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية وبعض الوثائق الخاصة بالعناصر التكفيرية".