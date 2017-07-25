عكرمة صبري لـ"سبوتنيك": لن ندخل الأقصى قبل التأكد من أن تراجع إسرائيل ليس "خدعة"

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عكرمة صبري لـ"سبوتنيك": لن ندخل الأقصى قبل التأكد من أن تراجع إسرائيل ليس "خدعة"