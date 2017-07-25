بالصور والفيديو...."مكافحة الإرهاب" العراقي يعثر على معمل للعبوات الناسفة

فجر جهاز مكافحة الإرهاب التابع للقوات العراقية معملا لتصنيع العبوات الناسفة شديدة الانفجار التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي، في طريق بادوش، غربي الموصل، فيما عثرت القوات على معمل آخر لتصنيع مئات العبوات الناسفة في حي التنك غربي المدينة.

وقال مصدر أمني في جهاز مكافحة الإرهاب لوكالة "سبوتنيك" إن "خبراء المتفجرات التابعين للجهاز فجروا معملا لتصنيع العبوات الناسفة شديدة الانفجار، والألغام، في طريق قرية بادوش، غربي الموصل، خلال اليومين الماضيين".

© Sputnik. Sarah Nour Al-Deen قوات مكافحة الإرهاب التابعة للجيش العراقي - مستود أسلحة وذخيرة تابع للمسلحين، في الموصل، العراق

وأضاف المصدر أن قوات الجهاز عثرت على مخزن آخر كان يستغله عناصر التنظيم الإرهابي لتصنيع كمية هائلة من العبوات الناسفة في حي التنك غربي الموصل، متابعا "القوات عثرت على المعمل أثناء تفتيش المنازل خلال عمليات التطهير التي تنفذها في أحياء الموصل، قبيل عودة النازحين إليها".

© Sputnik. Sarah Nour Al-Deen قوات مكافحة الإرهاب التابعة للجيش العراقي - مستود أسلحة وذخيرة تابع للمسلحين، في الموصل، العراق

وأوضحت الصور التي حصلت عليها "سبوتنيك" وجود مئات الحلقات والعبوات الحديدية التي كان عناصر التنظيم ينوون تصنيع الألغام الأرضية، والعبوات الناسفة، بالإضافة إلى عشرات من صواريخ الهاون.

© Sputnik. Sarah Nour Al-Deen قوات مكافحة الإرهاب التابعة للجيش العراقي - مستود أسلحة وذخيرة تابع للمسلحين، في الموصل، العراق

ولفت المصدر إلى أن عشرات من عناصر التنظيم الذين سلّموا أنفسهم، الأربعاء الماضي، كانوا مختبئين في سراديب تحت منزل بحي الميدان، في مدينة الموصل القديمة، قائلا "نحو 40 من عناصر التنظيم سلموا أنفسهم قبل 5 أيام لقوات جهاز مكافحة الإرهاب".

© Sputnik. Sarah Nour Al-Deen قوات مكافحة الإرهاب التابعة للجيش العراقي - مستود أسلحة وذخيرة تابع للمسلحين، في الموصل، العراق

وأكد المصدر أن "عناصر "داعش" باتوا محاصرين في المدينة القديمة منذ أكثر من شهر، وبالتالي نفذ عتادهم وعدتهم، فاضطروا للخروج وتسليم أنفسهم للقوات الأمنية"، مشيرا إلى أن مقاتلي الجهاز "يستقبلون بشكل دوري أعدادا من عناصر التنظيم الذين يسلمون أنفسهم، ففي الأسبوع الماضي، سلّم 24 منهم أنفسهم، وقبلها 20 عنصرا".