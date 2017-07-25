بعد السماح بسفره...نتنياهو يلتقي ضابط أمن السفارة الإسرائيلية في الأردن

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الثلاثاء 25 يوليو/تموز، مع السفيرة الإسرائيلية لدى الأردن، عينات شلاين، ومع رجل الأمن، زيف، الذي قتل مواطنين أردنيين بزعم محاولة أحدهم طعنه بمفك.

© REUTERS/ STRINGER عودة موظفي السفارة الإسرائيلية من الأردن بينهم حارس الأمن

القدس — سبوتنيك. وقال نتنياهو، بحسب بيان صادر عن ديوانه، "يسرني رؤيتكما ويسرني أن الأمور انتهت كما انتهت عليه، لقد عملتما بشكل جيد وبرباطة جأش وكنا ملتزمين بإخراجكما".

وأضاف نتنياهو أن مسألة أزمة السفارة الإسرائيلية كانت مسألة وقت، قائلاً "كانت هذه مسألة وقت فقط، ويسرني أنه تم القيام بذلك خلال وقت قصير، أنتما تمثلان دولة إسرائيل ودولة إسرائيل لا تنسى ذلك ولو للحظة".

من جانبها عبرت السفيرة، عينات شلاين، عن سعادتها بالعودة إلى إسرائيل، فيما قدم ضابط أمن السفارة الإسرائيلية في عمّان "زيف" شكره وامتنانه لرئيس الوزراء نتنياهو على الجهود التي بذلها لإعادتهما لإسرائيل.

يذكر أن طاقم السفارة الإسرائيلية في عمّان والمكون من 30 فرداً عاد، ليلة أمس، إلى إسرائيل من بينهم ضابط الأمن، بعد أزمة دبلوماسية استمرت لنحو 24 ساعة بين الأردن وإسرائيل، على خلفية مقتل مواطنين أردنيين برصاص ضابط الأمن، بزعم محاولة أحدهم طعنه بمفك.