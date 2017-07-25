وزير الخارجية المصري: هناك سياسات لبعض الدول المنطقة تدعم الإرهاب

قال وزير خارجية المصري، سامح شكري، اليوم الثلاثاء 25 يوليو/تموز، إنه لابد من إيجاد رؤية مشتركة لوقف تمويل الإرهاب.

© REUTERS/ Alaa Al-Marjani شكري والعبادي يشددان على أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته والتصدي لخطر الإرهاب

وهاجم شكري في مؤتمر مشترك مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني في بروكسل، قطر، مشيرا إلى أن الدوحة تستضيف أفرادا مرتبطين بجماعات وتنظيمات إرهابية.

وأشار شكري إلى أن هناك سياسات تتبعها بعض الدول في المنطقة تدعم الإرهاب وتموله.

من جانبها، قالت موغيريني إن الاتحاد يتفهم الموقف المصري تجاه قطر في ضوء العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد.

وقالت موغريني، في المؤتمر الصحفي:

"كل يوم تعاني مصر من نزيف دم جديد، وبالتالي نتفهم الموقف المصري من قطر".

وتابعت قائلة "لكنها شددت على أن طلب وقف دعم الإرهاب ينطبق على جميع الدول".