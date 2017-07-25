قطر تتحدث عن استراتيجية جديدة لحل الأزمة الخليجية

أكد سفير دولة قطر لدى روسيا، فهد بن محمد العطية، أن الدوحة ستقوم بالتوجه نحو المحافل الدولية في حال لم تحل الأزمة بينها وبين الدولة العربية الأربع المقاطعة "بصورة ودية."

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير القطري في مؤتمر صحافي في العاصمة الروسية موسكو، اليوم: سوف تستخدم قطر كل ما هو متوفر من سبل قانونية سواء كانت إقليمية أو دولية"، مضيفا "هناك مجلس الأمن ومنظمة التجارة العالمية.

وأوضح السفير "نتمنى أن لا نصل لتلك المرحلة وإنما نتمنى للوساطة الكويتية أن تنجح"، لكنه عاد وأكد "إذا لم تحل الأزمة بصورة ودية سوف نستخدم المحافل الدولية والقانون الدولي لحل تلك الأزمة". واعتبر السفير القطري لدى روسيا أن الدولة العربية المقاطعة الأربع تحاول أن تفرض رأيها على دول المنطقة بشكل أن تكون المنطقة في ظل حكومات ديكتاتورية، على حد قوله.

وقال "الأطراف المحاصرة ما زالت على تعنتها وعلى منطقها الذي يريد صياغة المنطقة تحت دكتاتوريات وتحت مظلة أن هناك صوت واحد يجب أن يفرض على الجميع".

وأضاف السفير "أصل الخلاف بيننا وبين الدول المحاصرة يكمن في الرؤى، أي كيف نصيغ حاضرنا ومستقبلنا وهو خلاف جذري".

يتبع…