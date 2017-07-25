الجيش السوري قادر على تحرير الرقة في خمس ساعات وينتظر الإشارة

أكد قائد ميداني قدرة الجيش السوري على استعادة الرقة من الإرهابيين خلال خمس ساعات، لافتاً إلى أن مسألة تحريرها مرتبطة بتحديد لحظة الهجوم.

ريف الرقة/سوريا — سبوتنيك. في عمليات ريف الرقة إن "الجيش السوري قادر على استعادة الرقة خلال خمس ساعات ومسألة تحرير مدينة الرقة (شمالي البلاد) مرتبطة بتحديد لحظة الهجوم".

وقال القائد، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ "سبوتنيك"، إن "المعارك التي يخوضها الجيش السوري في ريف الرقة الجنوبي الغربي تنقسم إلى ثلاث مراحل، الأولى انطلقت من مطار كويرس وقد استعاد فيها الجيش دير حافر ومسكنة على الحدود الإدارية بين محافظتي حلب والرقة واللتين كانتا معقلين هامين لتنظيم "داعش" الإرهابي ليدخل على إثرها الجيش السوري ريف الرقة الجنوبي الغربي ويسيطر على قرى دبسي عفنان ودبسي فرج وعدد من القرى المحيطة".

© Sputnik. Morad Saeed الجيش السوري يتقدم في ريف الرقة

وأضاف أن المرحلة الثانية بدأت على الاتجاه الجنوب الشرقي، حيث سيطر فيها الجيش على مدينة الرصافة الأثرية والمئات من حقول النفط والغاز المنتشرة بكثرة في تلك المنطقة، وتمكن من تأمين طريق الرصافة أثريا وهو الطريق الذي يربط محافظة الرقة بمحافظتي حلب وحمص".

وتابع القائد السوري، قائلاً "المرحلة الثالثة مستمرة حتى الآن وتمكن خلالها الجيش من الوصول إلى منطقة تبعد 10 كم عن نهر الفرات و30 كم عن مدينة الرقة".

وأشار إلى أنّ العملية العسكرية في ريف الرقة تتزامن مع العملية الإنسانية، موضحاً أن الجيش السوري "قام بتجهيز مكان بالرصافة لإقامة مراكز مؤقتة لمحافظة الرقة يقيم فيها محافظ الرقة عبد خالد الحمود مع جميع المؤسسات الحكومية الخدمية لتقديم الخدمات لأهالي الرقة النازحين".

وأشار في هذا الصدد إلى استمرار توافد أعداد كبيرة من الأهالي الهاربين من تنظيم "داعش"، كان آخرها يوم أمس مع وصول 29 عائلة إلى مدينة الرصافة تم استقبالهم وتأمين مراكز إقامة لهم والاحتياجات الإسعافية والغذائية اللازمة لهم".