المالكي: روسيا ساهمت بشكل كبير في منع تفكك الشرق الأوسط

أعلن نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي، أن روسيا ساهمت بشكل كبير في منع تفكك الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه كان من الممكن أن تتغير خارطة المنطقة بشكل سلبي.

© Sputnik. Vladimir Pesnya المالكي يلتقي لافروف ويدعو لتنشيط التعاون بين موسكو وبغداد لمحاربة الإرهاب

وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء 25 يوليو/تموز، في موسكو "أود أن أؤكد لكم، لقد سبق أن صرحت بذلك، أن دور روسيا في المنطقة، خاصة في سوريا والعراق، ساهم بشكل كبير في عدم السماح بتفتت المنطقة، ولذلك نحن نشكركم بشكر صادق، لولا دوركم، كان من الممكن أن تتغير خارطة المنطقة بشكل سلبي".

وأشار نائب الرئيس العراقي إلى أن موسكو وبغداد بحاجة لجهود أكبر للتعاون مع الأخذ بالاعتبار التهديد الارهابي، مؤكداً على أهمية التركيز على موضوع الأمن.

وقال المالكي "والآن بعد أن حققنا نجاحات كبيرة في محاربة الإرهاب — كل من "داعش" وتنظيم "القاعدة"، نحن نرى أنه يجب علينا بذل جهود أكبر من أجل تعزيز التعاون".