بالفيديو...شجار بين النواب الأردنيين على خلفية حادثة السفارة الإسرائيلية

انسحب عدد من نواب البرلمان الأردني من جلسة برلمانية، اعتراضا على موقف الحكومة الأردنية من حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان.

قامت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في عمان من إخراج طاقمها من الأردن،

الأمر الذي دفع عددا من النواب الأردنيين إلى الاحتجاج في جلسة البرلمان، ليقوم النائبان خالد الفناطسة وصداح الحباشنة وعدد من نواب "كتلة الإصلاح النيابية" بالصراخ، مطالبين زملاءهم بالخروج من الجلسة وإلغائها.

وقال الفناطسة إن "دم الأردنيين ليس رخيصاً ولا يجوز الجلوس مع الحكومة المقصّرة…ومن لديه شرف فلينسحب".

كما دعا باقي البرلمانيين لفض الجلسة ودعاهم للخروج.

أما النائب الحباشنة، فقال لزملائه "من يستحي فلينسحب من الجلسة ولا يجوز الجلوس مع حكومة هرّبت الإسرائيليين".

وهاجم رئيس البرلمان عاطف الطراونة الحكومة "على تقصيرها"، مطالباً إياها بتقرير مفصل حول الحادثة.