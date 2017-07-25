أنصار الله يسقطون طائرة استطلاع للتحالف فوق نجران (فيديو)

أسقطت الدفاعات الجوية لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الثلاثاء، 25 يوليو/تموز، طائرة استطلاع تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية في نجران، جنوب غرب السعودية.

© REUTERS/ Jonathan Ernst وزير الدفاع الأمريكي: يجب وقف هجمات الحوثيين على السعودية

وأوضح مصدر عسكري يمني، أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية أسقطت طائرة استطلاع تابعة للتحالف قبالة منفذ الخضراء، مضيفاً أن وحدات الهندسة التابعة للجيش واللجان فجرت آلية عسكرية سعودية بعبوة ناسفة ومصرع طاقمها قبالة المنفذ، وذلك وفقا لوكالة سبأ.

وكانت طائرات التحالف، بقيادة السعودية، شنت، أمس الاثنين، غارات جوية استهدفت ناقلتين للأسلحة كانتا داخل المعهد المهني في مديرية خمر بعمران.

وقالت مصادر، إن الغارات دمرت الناقلتين بالكامل بما تحملانه من أسلحة وتموين عسكري، مضيفة أن الغارات استهدفت أيضاً مقر المنطقة العسكرية في منطقة بني صريم، وأسفرت عن وقوع خسائر مادية في العتاد وبعض الآليات المتواجدة داخل المنطقة العسكرية.