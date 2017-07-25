مقتل أردني بين صفوف "جبهة النصرة"في شمال سوريا

قتل شاب أردني خلال مشاركته في القتال إلى جانب مقاتلي جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) في سوريا.

عمان — سبوتنيك. وأفادت صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم الثلاثاء، بأن "شابا من مدينة الكرك (جنوب البلاد)، لقي مصرعه أثناء قتاله في صفوف جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) في سوريا، موضحة أن "الشاب البالغ من العمر 26 عاما كان غادر منزل ذويه في بلدة المنصورة بلواء القصر شمالي محافظة الكرك قبل أكثر من أربعة أعوام إلى سوريا للقتال ضد الجيش السوري"، وقُتل قبل أيام أثناء قصف جوي سوري على منطقة بشمال سوريا.

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ووفق الصحيفة، فإن أحد أقارب الشاب "أشار إلى أن القتيل كان يعمل مؤذنا بأحد المساجد بالمنطقة، قبل أن يغادر الأردن".

وفور ورود الأنباء عن مقتل الشاب، قرر عشرات الشبان من أقاربه من سكان لواء القصر منع فتح عزاء، وذلك احتراما لشهداء الوطن الذين قضوا العام الماضي في مواجهات مع الجماعات الإرهابية في قلعة الكرك.

والقتيل هو ثامن شاب من محافظة الكرك يلقى مصرعه أثناء القتال في صفوف الجماعات الإرهابية ضد الجيش السوري.

وتواجدت الأجهزة الأمنية في الكرك — حسب الصحيفة- قبل يومين في بلدة الشاب القتيل لحظة ورود الأنباء والمعلومات لأهله عن مقتله هناك.