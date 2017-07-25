الاستخبارات السورية وقصة الأسلحة الأمريكية والفرنسية لإرهابيي "النصرة"

بناء على تحريات ومعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت الجهات السورية المختصة في كمين محكم لها من ضبط سيارة شاحنة محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في طريقها إلى التنظيمات الإرهابية كانت متجهة من البادية إلى القلمون الغربي بريف دمشق. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وذكر ضابط في الجهات المختصة في تصريح للوكالة، أن "قوة من مكافحة الإرهاب في شعبة المخابرات العسكرية بالجيش العربي السوري ضبطت سيارة شاحنة محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة من بينها أسلحة أمريكية وفرنسية الصنع كانت متجهة إلى المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة في القلمون الغربي في محاولة يائسة لإيقاف تقهقرها وانكسارها أمام عمليات الجيش العربي السوري والمقاومة الوطنية اللبنانية في القلمون الغربي".

وشملت الأسلحة المضبوطة، بحسب المصدر الأمني، عشرات الآلاف من الطلقات المتنوعة وصواريخ مضادة للدروع "سي 57" فرنسية الصنع ومدافع "سي جي" أمريكية الصنع، إضافة إلى رشاشات وقناصات متنوعة غربية المنشأ وعدد من المناظير الحربية وقواذف "أر بي جي" وحشواتها.

ولفت المصدر إلى أن "ضبط هذه الكمية من الأسلحة الغربية المنشأ يؤكد أن الدول الراعية للإرهاب ما زالت تدعم التنظيمات الإرهابية في انتهاك للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة".