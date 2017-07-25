وزير الخارجية الأردني: لا صفقات مع إسرائيل في حادث السفارة

وأضاف الصفدي: "تم اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق العدالة فيما يتحقق بحادث السفارة الإسرائيلية"، مؤكداً أن القضية الآن لدى الإدعاء العام.
من جانبه، قال وزير الإعلام محمد المومني إن "القانون سوف يطبق والعدالة سيتم إحقاقها وإنفاذها".
كما قال وزير الدولة الأردني للشؤون القانونية، بشر الخصاونة، إن الحكومة أصرت على إفادة مطلق النار في حادثة السفارة.
وكان الأردن شهدت، الأحد الماضي، حادث مقتل أردنيين اثنين، برصاص دبلوماسي إسرائيلي يعمل في سفارة إسرائيل في العاصمة عمّان، بعد خلاف بينهم، في واقعة أثارت الرأي العام الأردني وزادت من التوترات في المنطقة.
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