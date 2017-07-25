وزير الخارجية الأردني: لا صفقات مع إسرائيل في حادث السفارة

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الدولة الأردنية تعاملت في قضية السفارة الإسرائيلية في عمان، بما يضمن بحماية حق المواطن الأردني، نافياً وجود أي صفقات أو تفاوض في الحادثة.

© REUTERS/ RONEN ZVULUN تسجيل صوتي مسرب لمكالمة نتنياهو مع قاتل الأردنيين

وأوضح، الصفدي، في مؤتمر صحفي، مع وزيري الإعلام والدولة للشؤون القانونية، اليوم الثلاثاء 25 يوليو/تموز، أن الحكومة الأردنية تمسكت بعدم مغادرة الدبلوماسي الإسرائيلي مرتكب الحادث حتى يأخذ التحقيق مجراه.

وأضاف الصفدي: "تم اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق العدالة فيما يتحقق بحادث السفارة الإسرائيلية"، مؤكداً أن القضية الآن لدى الإدعاء العام.

من جانبه، قال وزير الإعلام محمد المومني إن "القانون سوف يطبق والعدالة سيتم إحقاقها وإنفاذها".

كما قال وزير الدولة الأردني للشؤون القانونية، بشر الخصاونة، إن الحكومة أصرت على إفادة مطلق النار في حادثة السفارة.

وكان الأردن شهدت، الأحد الماضي، حادث مقتل أردنيين اثنين، برصاص دبلوماسي إسرائيلي يعمل في سفارة إسرائيل في العاصمة عمّان، بعد خلاف بينهم، في واقعة أثارت الرأي العام الأردني وزادت من التوترات في المنطقة.



