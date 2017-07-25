الجيش اللبناني: لن نسمح بإبقاء مخيمات اللاجئين السوريين "ستارا للإرهابيين"

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، أن الوحدات العسكرية المنتشرة عند الحدود الشرقية للبنان أضعفت الإرهابيين إلى "الحد الأقصى"، مؤكدا أن الجيش لن يسمح بإبقاء مخيمات اللاجئين السوريين "ستارا للإرهابيين".

بيروت — سبوتنيك. وقال العماد عون، خلال جولة تفقدية لقيادة القوات الجوية، إن "وحدات الجيش المنتشرة على الحدود الشرقية، تستهدف دائما وفي أي وقت من الأوقات، مواقع المجموعات الإرهابية وتحركاتها وخطوط تسلّلها بالأسلحة الثقيلة، الأمر الذي أدى تباعا إلى محاصرتها وتضييق الخناق عليها إلى الحد الأقصى".

وأضاف أن "جهد الجيش يتركز حاليا على حماية أهالي عرسال والقرى الحدودية ومخيمات النازحين من محاولات تسلل الإرهابيين، كما يقوم أيضا وبالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي والصليب الأحمر اللبناني، بتقديم المساعدات الطبية والغذائية للنازحين".

وفيما يتعلق بالتوقيفات الأخيرة في مخيمات اللاجئين السوريين. قال قائد الجيش اللبناني إن "هناك 50 إرهابيا خطيرا من بين الموقوفين، بعضهم من الرؤوس المدبرة والمشاركين في اختطاف العسكريين والهجوم على عرسال خلال أحداث آب/ أغسطس 2014، مؤكدا أن "الجيش ومع التزامه الدقيق بمعايير حقوق الإنسان، لن يجعل من المخيمات ستارا للإرهابيين، يمكنهم من التخطيط في الخفاء والإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل".