الجيش اللبناني: لن نسمح بإبقاء مخيمات اللاجئين السوريين "ستارا للإرهابيين"

وأضاف أن "جهد الجيش يتركز حاليا على حماية أهالي عرسال والقرى الحدودية ومخيمات النازحين من محاولات تسلل الإرهابيين، كما يقوم أيضا وبالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي والصليب الأحمر اللبناني، بتقديم المساعدات الطبية والغذائية للنازحين".
وفيما يتعلق بالتوقيفات الأخيرة في مخيمات اللاجئين السوريين. قال قائد الجيش اللبناني إن "هناك 50 إرهابيا خطيرا من بين الموقوفين، بعضهم من الرؤوس المدبرة والمشاركين في اختطاف العسكريين والهجوم على عرسال خلال أحداث آب/ أغسطس 2014، مؤكدا أن "الجيش ومع التزامه الدقيق بمعايير حقوق الإنسان، لن يجعل من المخيمات ستارا للإرهابيين، يمكنهم من التخطيط في الخفاء والإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل".
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