أمير سعودي يشتم حاكم أبو ظبي (صور)

هاجم الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، بشدة ولي عهد أبو ظبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأبيات شعرية واصفا إياه بـ"الشيطان" بعد أن وضع صورته بجانب صورة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في صورة واحدة، تداولها نشطاء في الإمارات العربية المتحدة.

لاتحط صورتك جنب سلمان.سلمان ولد عبدالعزيزالفيصلي

الخسيس مثلك مايقرب كحيلان.ماتاصل نعلته ياالسرسري

وجهك أسود,وجه شيطان.خاين دين في جهنم ترتمي https://t.co/azOWcg16QB — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) July 25, 2017

وقال بن فهد، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، "لا تحط صورتك جنب سلمان. سلمان ولد عبد العزيز الفيصلي…الخسيس مثلك ما يقرب كحيلان. ماتاصل نعلته يا السرسري…وجهك أسود, وجه شيطان. خاين دين في جهنم ترتمي".

وفي تغريدة أخرى: "يا التافه الحاقد يا طقعان…أغويت المسلمين وتراك المنغوي.. زايد لو طلع عاد غضبان… خذها مني وأنا أبوتركي الفيصلي".​

٣ياالتافه الحاقد يا طقعان…أغويت المسلمين وتراك المنغوي

زايد لو طلع عاد غضبان…خذهامني وأنا أبوتركي الفيصلي https://t.co/azOWcg16QB — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) July 25, 2017

​وأضاف: "إبليس من فعايلك نشوان..قال آخذ إجازه دامك خوي لاحشا منت ولي للرحمن..وليك ترمب ورافضي ومولوي باكر لاجيت للواحد الديان..إن ماتبت تراك بناره تكتوي".