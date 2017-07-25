أمير سعودي يشتم حاكم أبو ظبي (صور)

لاتحط صورتك جنب سلمان.سلمان ولد عبدالعزيزالفيصلي
الخسيس مثلك مايقرب كحيلان.ماتاصل نعلته ياالسرسري
وجهك أسود,وجه شيطان.خاين دين في جهنم ترتمي https://t.co/azOWcg16QB— عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) July 25, 2017
وفي تغريدة أخرى: "يا التافه الحاقد يا طقعان…أغويت المسلمين وتراك المنغوي.. زايد لو طلع عاد غضبان… خذها مني وأنا أبوتركي الفيصلي".
٣ياالتافه الحاقد يا طقعان…أغويت المسلمين وتراك المنغوي— عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) July 25, 2017
زايد لو طلع عاد غضبان…خذهامني وأنا أبوتركي الفيصلي https://t.co/azOWcg16QB
وأضاف: "إبليس من فعايلك نشوان..قال آخذ إجازه دامك خوي لاحشا منت ولي للرحمن..وليك ترمب ورافضي ومولوي باكر لاجيت للواحد الديان..إن ماتبت تراك بناره تكتوي".
٢إبليس من فعايلك نشوان..قال آخذإجازه دامك خوي— عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) July 25, 2017
لاحشامنت ولي للرحمن..وليك ترمب ورافضي ومولوي
باكرلاجيت للواحدالديان..إن ماتبت تراك بناره تكتوي https://t.co/azOWcg16QB
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